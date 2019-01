Ninel Conde Reacciona A Las Comparaciones Con Ariana Grande

Hace unos dias la cantante Norteamericana Ariana Grande lanzo su nuevo sencillo y las redes sociales no tardaron en compararla con la Actriz Ninel Conde.

El nuevo sencillo de Ariana Grande se titula 7 Rings y ya cuenta con asi 80 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.



No fue en si el video lo que llamo la atencion de algunas personas en el internet, sino el parecido que tiene la cantante de 24 anos con la interprete de el Bombon Asesino.



La comparacion llego a oidos de Ninel Conde, quien no tardo en reposponder a traves de su cuenta de twitter:



Me dicen bombón! Esooo https://t.co/D3gEUa6X79

Bombón asesino...

Se sabe bombón bien latina, y me dicen bombón suculento, q por mi bombón casamiento, saben q bombón q lo mueve, menea el bombón, me dicen bombón insaciable q soy un bombón masticable.

--me dicen bombón --#ArianaGrande @Ninelconde pic.twitter.com/t2I57VusJw