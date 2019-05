'No Es Mi Vida, Ella Ya Tiene 27 Años' Alejandra Guzman Finalmente Habla De Frida Sofia

Por Diego Ramos



El escándalo entre Alejandra Guzman y su hija Frida Sofia sigue dando de que hablar.



Hoy, finalmente la interprete de Mirala, Miralo decidió hablar sobre el tema en una entrevista que concedió a el programa Suelta La Sopa.



Antes de que Guzman concediera esta entrevista Frida Sofia siguió dando de que hablar en sus historias de Instagram donde dijo que estaría dispuesta a sentarse y hablar con su madre y sus ex-novios a quienes tacho de mantenidos.



“Yo me comunico con [Alejandra Guzman] por aquí porque desde el ano pasado la señora ha estado ‘super trabajadora para mantenerme…’ y ante ustedes desde ahora en adelante tienen acceso a todoooo…” escribió Frida Sofia en otra de sus historias que podría haber estado dirigida a el equipo de Alejandra quienes enviaron un mensaje horas antes a Sofia a través de Instagram en el que se podia leer “Frida Sofia tu mama no ha cambiado su numero de teléfono, regresale la llamada.’



Alejandra hablo y al ser cuestionada sobre el comportamiento de su hija ella comento que son cosas que hay que arreglarse en familia.



Hablo también de que no es la primera vez que Frida tiene tal comportamiento ya que con aterioridad también hablo mal de su prima e hija de Luis Miguel Michelle y su tia Silvia Pasquel.



“Todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo pero eso se lava en casa… creo que se vale hablarlo y asi se entiende la gente pero no puedo decirte nada mas porque yo tengo que tener cordura y yo no tengo nada que ver con las decisiones que ella tome…” comento Guzman al preguntarle sobre las declaraciones de su hija.



Al hablar de Christian y la supuesta relación que sostenia con el según Frida Sofia, Alejandra comento: ‘Yo me siento tranquila porque no es mi sepa yo me siento tranquila porque yo jamas haría eso en mi vida, no necesito hacerlo…”



La entrevista completa cortesía de Suelta la Sopa:



Video of Alejandra Guzmán: “Frida Sofía ya tiene 27 años” | Suelta La Sopa | Entretenimiento