Noventeras Que Apostaron Por El Reggaeton

En los años 90 crecimos con ellas. Ibamos desde los Zapatos Viejos hasta los Pies Descalzos. De Un Amor a la Mexicana que tal vez nos hizo Hacer el amor con otro.



Pero como todo en el mundo evoluciona, asi lo hicieron estas cantantes que nos hicieron cantar y gritar con sus exitos. Hoy nuevamente lo hacen pero en un terreno muy diferente; el genero Urbano, para ser mas exactos en el Reggaeton.



Aqui te presento algunas de las artistas latinas que dejaron a un lado el Pop, al menos en sus sencillos promocionales.



1. Paulina Rubio

Como alguna de sus canciones lo diria Y Yo Sigo Aqui, Paulina Rubio sigue en la musica y para incursionar en el genero urbano se unio en uno de sus ultimos duetos a el cantante Nacho con quien lanzo la cancion Desire. Con anterioridad tambien lanzo un remix de su cancion Si Te Vas junto a Alexis y Fido.

2. Thalia

La eterna rival de la chica dorada en los años 90 fue Thalia, misma que fue de las primeras noventeras en incursionar en el Reggaeton de la nueva era. Y ya sea por sus colaboraciones o sus locuras en sus redes sociales Thalia logro subir como la espuma con su ultimo album, en el cual incluye canciones junto a Natti Natasha, Lali y Gente de Zona. No me acuerdo se convirtio en un exito en el 2018 y esta casi por llegar a el billon de vistas en Youtube.



