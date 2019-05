OV7 Festeja 30 Años Con Integrantes Originales

Por Diego Ramos



Fue un 30 de Abril pero de 1989 cuando nacio la banda Onda Vaselina, misma que hoy conocemos como OV7.



Y fue precisamente este dia, 30 de Abril, que la banda escogio para anunciar su festejo de los 30 años. Fue a traves de una rueda de prensa donde ademas de anunciar gira dieron la sorpresa que para este festejo estaran los 7 integrantes originales de OV7 incluyendo a Kalimba y M'Balia.



¡Este gran festejo no podría ser de otra forma! -- Bienvenidos @kalimbaofficial y @mulatamarichal! Comienza la cuenta regresiva... ⏳ #OV730Años