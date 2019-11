Yuridia dice "adios" a los escenarios

Así es #MegaAmigos este día nos despertamos con la noticia de que nuestra querida Yuridia se despide de los escenarios!. Luego de terminar su exelente concierto en Merida Yucatán la noche de este domingo 24 de noviembre, la misma Yuridia en una transmisión en vivo desde sus redes sociales, anunció su retiro de los escenarios!

#MegaAmigos el Bulling neta que está cañón y los artistas lo sufren mucho, esta es una de las razones de el adios de Yuridia pues en esa transmisión explicó que padece de fobia social... "Me cuesta mucho hablar de esto" dijo con voz cortada al revelar que tiene este transtorno.

"me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, socializar, salir a la calle, me cuesta todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes... Leo sus comentarios y sé que quieren mucho más de ni pero no está en mi poder dárselos", explicó nuestra voz de ángel.

Yuridia aseguró que el bulling es algo con lo que ha vivido desde que comenzó su carrera y que le ha " hecho mucho daño", " yo creo que por eso no me han visto ser la más exitosa del mundo, por que son cosas que no he superado aun", comentó.

Y no solo la gente se ha encargado de que Ella tome esta decisión, si no tambien y principalmente los medios de comunicación quienes la han atacado.

Finalizó el video comentando que la próxima seman termina su gira y que no sabe cuando regresará a los escenarios.