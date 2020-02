CÓMO HACER QUE EL FIN DE SEMANA PAREZCA MÁS LARGO

#MegaAmigos cuantos de nosotros anhelamos que el fín de semana tenga más días? yo creo que la mayoria en algun momento de nuestras vidas queremos eso y como sabemos que eso es imposible, te doy este tip para que tu weekend sea máas largo o incluso si eres de las personas que descanzan entre semana, tambien aplica para cualquier día off.



1- LEVÁNTATE A LA MISMA HORA

El cuerpo se acostumbra a los horarios que le pongas, cuando duermes de más sacas a tu cuerpo de sincronía. Lo mejor para aprovechar el tiempo es levantándote a la misma hora de siempre y aproveches mejor el tiempo.

2- HAZ LOS QUEHACERES PRIMERO

Limpiar, lavar, hacer las compras... No empieces por la diversión, sino por aquello que no pudiste hacer durante la semana. Define un tiempo, lo mejor es empezar en hacer las cosas antes de las 10 am.

Si sigues estos dos pasos creeme que tu weekend o tu day off será mucho más larga.