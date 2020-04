CONSEJOS HINDÚES PARA LA FELICIDAD 

1- DILE NO A LA ENVIDIA

Enfócate en lo que quieres lograr y esfuérzate por hacerlo.

2- PASA DEL DESEO A LA ACCIÓN

No basta con desear, hay que ir a la práctica y hacerlo.

3- HAZ CRECER TU AMOR PROPIO

Al hacerlo, te sabes merecedor de la felicidad. Para cultivar el amor propio debes valorar todos los aspectos de tu vida, cuidando tu bienestar físico, mental y espiritual. Y también, aceptando defectos y reconociendo tus virtudes, con la conciencia de que ellos no te hacen ni más ni menos que los demás; sólo alguien único y diferente.