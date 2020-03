Pasos para perdonarte a tí mismo y ser felíz

Hola #MegaAmigos alguna vez te has sentido culpable de algo y ese algo no te deja ser pleno? creo que a todos nos pasa en algun momento de nuestra vida, por eso te dejo estos pasos para perdonarte a ti mismo y ser felíz.



Paso 1: REFLEXIONA ACERCA DEL PERDÓN

Establece que el perdón es un método para solucionar problemas. Ten en cuenta que todos cometemos errores, y que merecemos ser perdonados; merecemos una segunda oportunidad, quizá una tercera. Revisa lo que has aprendido desde tu niñez; recuerda que, para avanzar, tuviste que errar varias veces. El perdón sirve para volver a intentarlo.

Paso 2: ESTABLECE UN RITUAL DEL PERDÓN HACIA TI MISMO

Por ejemplo, habla contigo frente al espejo como si hablaras con otra persona. Los rituales funcionan para que puedas realizar de una mejor forma tus tareas.

Paso 3: PON EN PRÁCTICA LA AUTOCOMPASIÓN

A veces las expectativas que tenemos de nosotros mismos nos rebasan. Identifica tus limitaciones y reconoce hasta qué punto eres capaz de realizar esa tarea que te habías impuesto.