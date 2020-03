Pasos para tomar las riendas de tu vida y atraer cosas positivas

#MegaAmigos cuantas veces nos sentimos que no podemos más, que nos estancamos en lo mismo y no sabemos como tomar rumbo en nuestra vida, es por eso que aquí te dejo algunos pasos para tomar las riendas de nuestra vida y a la vez atraer cosas positivas.



1. RECONOCE Y ACEPTA LOS ERRORES

Reconocer los errores en un acto sincero con nosotros mismos, y una forma de no repetirlos.

2. APRENDE A QUERERTE

La autocompasión sólo conduce a pensamientos dañinos que no contribuyen a que salgamos adelante. Hay que dejar de vernos como víctimas, y enfocarnos en nuestras fortalezas para dejar atrás los problemas y atraer cosas buenas.

3. COMIENZA EL CAMBIO DESDE ADENTRO

Según el libro "Los principios del éxito" de Jack Canfield, es importante adoptar la actitud de que el cambio comienza por nosotros mismos. Cuando logramos cambiar la perspectiva y confiar en que las cosas pueden ser mejor, logramos atraer cosas positivas.

4. HAZTE CARGO DE TU VIDA CON TUS ACIERTOS Y ERRORES

Y tendrás el control sobre ella. Piensa en ti de manera más positiva. Cuando lo hagas, tu vida comenzará a cambiar para mejorar.