RBD se reune despues de 11 años Pako Arias

Este es el verdadero reencuentro , No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola ... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio , ni se compara con nada . Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo q fuimos y seguiremos siendo siempre ; fue un regalo de amor máximo directo al corazón . Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo q con lleva por q ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos . Los amo más q nunca .