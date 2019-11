Pitbull y Ricky Martín podrían cantar en el Half Time del Super Bowl junto a Shakira y JLo

La comunidad latina al saber que Shakira y Jennifer López serían las encargadas de dar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, definitivamente nos pusimos muy contentos ya que cada vez los latinos formamos parte de estos majestuosos eventos. El día de hoy nos despertamos con rumores que podrían alegrarnos aun más, pues Según TMZ, Pitbull estaría en conversaciones con la NFL Network para acompañar a Shakira y Jennifer Lopez en el Show De Medio Tiempo Del Super Bowl.

No solo Pitbull estaría contemplado para hacer una participación especial, si no tambien el mismísimo Ricky Martín pues El mismo dejo saber en una entrevista que podría estar ahí... "Es muy bonito cuando puedes mezclar un evento tan poderoso con el deporte. Es muy bonito y un evento muy cultural también. Y ahora el hecho de que abran puertas a los sonidos latinos para formar parte de esta celebración es algo con lo que me estoy divirtiendo mucho. Quizás esté allí. No lo sé. Ya veremos qué pasa".

- Ricky Martin sobre el Super Bowl en una entrevista reciente.

Aun que la declaración a simple vista suena a que estará entre el público, fuentes confiables aseguran que podría participar cantando a la par de Shakira y Jennifer López.