Gloria Trevi y Monica Naranjo juntas en nueva canción

Hola #MegaAmigos pues lo inimaginable se hizo realidad "Alistan dueto Mónica Naranjo & Gloria Trevi" Al fín las suplicas de los fans se hicieron realidad y próximamente estaremos disfrutando de esta magnifica mancuerna.

Una explosión musical será el resultado de la colaboración entre Gloria Trevi y Mónica Naranjo que están por lanzar.

Así lo prometió la cantante española, quien agregó que, gracias a la amistad que existe entre ambas, pudo concretarse este proyecto.

"Estábamos Gloria y yo haciendo un trabajo juntas y de repente me pidió que escuchara la primera estrofa de una canción y le dije: 'no me hace falta escuchar el resto, estoy dentro'.

"Adoro a Gloria, la amo sin control. Vamos a unirnos y dejar una canción e historia bellísima a la gente que nos sigue. Es una canción que define muy bien a Gloria Trevi, lo grande que es", afirmó Naranjo en entrevista.