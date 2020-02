#MegaAmigos listos para hacer este nuevo challenge lanzado por Shakira? Gracias a la participación que tuvo en el Super Bowl con uno de sus temas shakira lanza el #chapetaChallenge y se trata de un fragmento de la canción "Waka Waka" y es ella misma en sus redes sociales quien nos muestra como bailarlo, dicho video se ha viralizado en cuestión de segundos junto al siguiente mensáje: "Practice makes perfect when it comes to the #ChampetaChallenge!

La clave para el #ChampetaChallenge: practicar sin parar! ShakHQ"

Así es que amigos, es momento de mover las caderitas y unirse al #ChampetaChallenge.