Tres alivios para una ruptura amorosa

#MegaAmigos la verdad quien no ha pasado por una ruptura amorosa? eso es algo que todo ser humano estamos predestinados a pasar, lo bueno de las cosas es que somos seres que al superar ese episodio de nuestra vida, salimos adelante con una fortaleza que no imaginamos, pero en el momento de la ruptura con la persona que en ese momento sentimos que es el amor de nuestra vida es muy doloroso, es por eso que te brindo tres tips para aliviar esos momentos tristes.

1- Para superar el mal trago no conviene no colocarse en el lugar del malo de la película pero tampoco en el sitio de la víctima y el abandonado. Hay que asumir que algo no funcionó como pareja.

2- No te sientas egoísta por dedicarte a ti. Cuando una relación termina el impacto es mayor si andas escaso de autoestima.

3- Si crees que te falta algo por saber, busca información que te sirva para cerrar el caso, no para reabrirlo otra vez. Ponte un límite de tiempo. Solo busca (o pregunta) lo que te sirva para entender y quedarte conforme.