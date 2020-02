Videos de / con latinos más vistos en las primeras 24 horas en YouTube

#MegaAmigos aquí les dejo esta lista de videos de y con latinos en youtube que en menos de 24 horas han sido los más vistos el dí de su lanzamiento.

#1. Shakira & JLo (Super Bowl) – 47.8 millones

#2. Slowly Slowly – 38 millones

#3. Señorita – 26 millones

#4. Boom Boom – 22 millones

#5. Chicken Noodle Soup – 21.8 millones

#6. X – 21.2 millones

#7. Sua Cara – 19.9 millones

#8. Can't Remember To Forget You – 18.3 millones

#9. Machika – 18.2 millones