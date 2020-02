Videos femeninos más vistos en la historia de youtube

Allguna vez se han preguntado quienes de las artistas femeninas tienen mas views en la historia de youtube? bien #MegaAmigos aquí les dejo la lista y lo más sosprendente es que una de nuestras consentidas está en esta lista por partida doble!

#1 Katy Perry - Roar con 3.001 billones de views

#2 Taylor Swift - Hake It Off con 2.873 billones de views

#3 Katy Perry - Dark House con 2.721 billones de views

#4 Adele - Hello con 2.617 billones de views

#5 Taylor Swift - Blank Space con 2.549 billones de views

#6 Shakira - Chantaje con 2.496 billones de views

#7 Shakira - Waka Waka con 2.419 billones de views

#8 Meghan Trainor - All About That Bass con 2.349 billones de views

#9 Fifth Harmony - Work From Home con 2.240 billones de views

#10 Sia - Chandelier con 2.197 billones de views