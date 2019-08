Posible Reencuentro De Destiny's Child En El 2020

Por Diego Ramos



This is not a drill ¡Paren todo lo que esten haciendo!



Los rumores empiezan a crecer cada vez mas en internet sobre el gran regreso a los escenarios de Destiny's Child para el año 2020.



De acuerdo con reportes, el trio Estadounidense estaria ya viendo la posibilidad de realizar una gira por Europa y Estados Unidos el proximo año, justo cuando se cumplen 20 años de haber nacido el grupo.



De acuerdo con el portal The Sun, una fuente comento que Beyonce esta ya trabajando "para que las chicas vuelvan a estar con ella en el estudio, y no puede pensar en un mejor momento que 2020, cuando marcarán dos décadas como el trio de mujeres mas grande del mundo".





Video of Destiny's Child - Survivor (Official Music Video) ft. Da Brat

Video of Destiny's Child - Say My Name (Official Video)

Fue en el 2005 cuandoestuvieron juntas en concierto con su gira de despedida.Posteriormente en el 2013 volvieron a reunirse en un escenario en la presentacion del Super Partido, en el cual Beyonce tuvo el show del medio tiempo. Fue justamente en este año cuando tambien corrieron rumores de una reunion mismos que fueron desmentidos meses despues.En el 2018volvio a compartir esenario junto a, tras invitarlas a su presentacion en el festival Coachella.La informacion aun no a sido confirmada o desmentida por ninguna de las tres cantantes, pero conociendo aseguro no lo sabremos hasta que se llegue el dia de la reunion en si.