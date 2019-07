Protagonistas de 'El Diario De Daniela' Se Reencuentran 15 Años Después

Por Diego Ramos



'En el Diario de Daniela se han escrito tantas cosas...." y hoy donde se escribieron muchas mas fue en la cuenta de Daniela Lujan ¿La Recuerdas?



Fue exactamente en el año 1998 cuando Daniela Lujan y Martin Ricca protagonizaron la telenovela infantil El Diario De Daniela.



Hoy, mas de 20 años despues, te preguntaras ¿Que fue de ellos dos?



Por su parte Daniela Lujan siguio en su carrera como actriz participando en diferentes telenovelas y programas de comedia. Mientras que Martin Ricca se dedico a su vida personal y volvio a su natal Argentina donde ha vivido estos ultimos años.



Pero en dias pasados, el tambien cantante, anuncio a traves de redes sociales que regresaba a Mexico para un par de presentaciones para sus aun fans.



En su paso por la ciudad de Monterrey, y por azares del destino, aquellos dos niños se volvieron a reencontrar, hoy ya adultos y muy muy diferentes.



'....No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón...' comento la actriz junto a la foto que subio a su cuenta de Instagram.





Paren todo! Este es un mejor #Tbt ------ por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento! Tan como lo recuerdo... No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón, con él compartí gran parte de mi infancia y mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos! Qué bueno verte @martinricca1 sigue triunfando como siempre y sigue con esa esencia que te ha hecho conquistar al público y quedarte en sus corazones tantos años.