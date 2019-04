Rebelde, Rubi Y Cuna De Lobos Tendran Version Serie

Por Diego Ramos



Por años las telenovelas nos tuvieron pegados al televisor. Los tiempos han cambiado y tambien la forma en que se proyectan los shows de television.



En una era llena de series, diferentes compañias estan apostando por revivir aquellas telenovelas que fueron exito. Transformandolas en series para asi llevar la historia a una nueva audiencia muy millenial.



Tal es el caso de la telenovela Cuna De Lobos. Historia original de Carlos Tellez para Televisa en el año 1986. Se ha reportado que la telenovela volvera a las pantallas en una forma de serie, parte de el proyecto Fabrica De Sueños de Televisa, con poco mas de 20 capitulos. Se prevee que estrene a mediados de año. Entre el elenco se encuentra la actriz Paz Vega, quien sera la que le de vida a la famosa Catalina Creel.



Primera vistazo de #PazVega cómo #CatalinaCreel en #CunaDeLobos