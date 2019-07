Retiran Del Mercado El Juguete De Toy Story 'Forky'

Por Diego Ramos



Si algo se hace muy popular gracias al estreno de una pelicula es definitivamente los juguetes para ninos con los personajes de la pelicula estrenada.



Esto fue el caso de Forky, uno de los personajes mas famosos en la cuarta saga de la pelicula Toy Story.



Para mala suerte de los ninos, o adultos, que quieran adquirir un peluche del famoso personaje, esto ya no sera posible. Forky en su version peluche sera retirado del mercado debido a que los ojos que tiene son de plastico y mobiles que podrian ser arrancados y podrian causar asfixia en las personas, especialmente ninos.





