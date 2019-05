Sandra Echeverria Sera La Nueva 'Usurpadora'

Por Diego Ramos



Una de las telenovelas famosas a finales de los noventa fue la telenovela protagonizada por Gabriela Spanic; La Usurpadora.



Este año esa telenovela tendra su version serie y sera la actriz Mexicana Sandra Echeverria quien le de vida a las gemelas de la trama.



Agradezco un día de descanso pero se agradece más el tener la fortuna de tener trabajo y de hacer lo que me apasiona ---- --