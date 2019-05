Así Se Despidió Enrique Peña Nieto De Angelica Rivera

Por Diego Ramos



Bien dice el dicho que todo lo que empieza tiene que terminar.



Asi paso con el matrimonio de el Ex-Presidente de Mexico Enrique Peña Nieto y la actriz Angelica Rivera. Y es que aunque ya se habia anunciado desde hace meses la separacion no fue hasta el dia de hoy que el divorcio quedo concluido.

'Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo.' fue el mensaje que el ex-mandatario compartio en sus redes sociales.



Angelica Rivera y Pena Nieto se conocieron en Abril del 2008 para posteriormente contraer matrimonio en el año 2010. Y fue 2 años despues cuando se convertirian en la pareja presidencial de Mexico, despues de que Peña Nieto tomara pocesion como presidente en el año 2012.





Muchas felicidades, en su cumpleaños, a quien me ha regalado ya 10 años de estar juntos y de compartir muchas vivencias que han dejado huella. Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida, salud y muchas alegrías. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia. ¡Que Dios te bendiga!