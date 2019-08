Se Torna Violenta Protesta De Mujeres En Mexico, Agreden A Reportero En Vivo

Por Diego Ramos



Lo que parecia ser una protesta pacifica el dia de ayer en la Ciudad de Mexico se salio de control y se torno violenta.



La protesta feminista se congrego en las calles de CDMX para protestar contra la violencia de genero, asi como para alzar la voz por todas aquellas mujeres violadas y asesinadas en el país azteca.



Con el lema de 'No me cuidan, me violan' alrededor de mil mujeres salieron a las calles para exigir respeto por parte de las autoridades de la capital. De acuerdo con reportes, son varias las menores que han reportado ser violadas por parte de policias en dicha ciudad.



Cuando todo corria con calma, reportes apuntan a que un grupo mas pequeno de manifestantes decidio descontrolar la protesta vandalizando algunas propiedades entre ellas la estacion de policia 'Florencia' y el conocido 'Metrobús Insurgentes' la cual fue en parte destruida y quemada por los sujetos.



Por su parte el reportero Juan Manuel Jimenez, quien se encontraba reportando para ADN40, fue agredido fisicamente en vivo durante una transmision para television abierta.





Nuestro conductor Juan Manuel Jiménez fue agredido en vivo durante la transmisión de la marcha contra la violencia de género. En #adn40 condenamos cualquier forma de violencia



La cadena, asi como muchos usuarios en twitter, condenaron la agresion y se encuentran en busca de el sujeto que agredio al periodista.Con informacion de Expansion Politica