Se Viene El Volumen 3 Del 90s Pop Tour

Fue en el año 2017 cuando varios artistas noventeros se subieron al tren denominado 90s Pop Tour.



Con pocas fechas en el país Mexicano no muchos pensaban lo que lograrían, ser hoy en dia una de las giras mas exitosas en el país azteca.



Los pioneros del 90s Pop Tour en su primera etapa fueron OV7, JNS, Aleks Syntek, Fey, The Sacados, Erik Rubin y Calo. Quienes recorrieron el país azteca y varias ciudades en Estados Unidos. La explosión musical noventera quedo plasmada en el primer CD, el Volume 1 de la gira, lanzado en el 2017. El CD/DVD cuenta con mas de 40 canciones interpretadas por todos los artistas ya sea a dueto, en grupo o solitario.



¡Esto no para, mil gracias por este #DiscodeOro del #90sPopTour2 -- a sólo 72 hrs del lanzamiento y por el #DiscoDobledePlatino del #90sPopTour ----, son los mejores! #ConferenciadePrensa @sonymusicmexico @boboproducciones