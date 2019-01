Sebastian Yatra: Del Reggaeton A La Nostalgia Junto a Reik

Quien empezo el año muy bien fue el cantante Sebastian Yatra y es que su cancion Ya No Tiene Novio sigue en lo alto de las listas de popularidad Latinas.



Pero para sorpresa de muchos, hace unos dias el cantante lanzo un nuevo sencillo y vaya sorpresa ya que la cancion no es algo movido como sus ultimos temas, y ademas, viene de la mano de el grupo Mexicano Reik.



Parceros del alma!!! ------ Ya viste el video de #UnAño ? ------ @reikmx @nunodirector ----