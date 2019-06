Sebastian Yatra Prepara Colaboración Con Los Jonas Brothers

Por Diego Ramos



Sebastian Yatra nos sigue sorprendiendo. Hace unas semanas se lanzo la version banda de su exito Un Año pero esto no para ahi.



A traves de sus redes sociales nos dio la sorpresa de otra colaboracion, pero esta vez muy diferente y es que se viene de la mano de los Jonas Brothers.



Asi mismo, y es que ultimamente son muchos los artistas anglosajones que se han unido al reggaeton. Los Jonas Brothers, quienes regresaron a la musica recientemente, no se quedaron atras y tambien le entraran a lo latino junto a Yatra.



Ademas de el trio Estadounidense, quienes tambien formaran parte de Runaway seran Daddy Yankee y Natti Natasha.



La colaboracion parece ser que sera una bomba. Y estrenara este Viernes 21 de Junio.



Aqui un adelanto:



LO PROMETIDO ES DEUDA ------------------------ #RUNAWAY ------ THIS FRIDAY JUNE 21 / ESTE VIERNES JUNIO 21 -- WORLDWIDE RELEASE -------- @sebastianyatra @jonasbrothers @daddyyankee @nattinatasha