Selena Quintanilla Podria Tener Su Propio Dia Feriado En Texas

A casi 24 años de la trágica muerte de Selena, el legado de la cantante sigue mas vigente que nunca.



Para muestra los homenajes que se le han hecho esta semana en el Rodeo de Houston. El Lunes la cantante de música country Kacey Musgraves interpreto la recordada canción Como la Flor. Y el Martes, Prince Royce hizo lo suyo con una versión de No Me Queda Mas.



---- Baila, Selena! On this day in 1995, Selena broke attendance records at this iconic concert for the third consecutive year with 64,831 attendees. Here are some of Selena's signature dance moves from this memorable concert. -- Relive this unforgettable show now on iTunes. #SelenaLastConcert bit.ly/SelenaLastConcert