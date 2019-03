Thalia Se Niega A Trabajar Con Artista Por Arrogante

¡Que te cuento!



La cantante Thalia tomo sus redes sociales para dejar en claro que no le gusta trabajar con gente prepotente y/o arrogante.



Segun sus propias palabras este cantautor se moria por trabajar con ella y fue por eso que se encontraron en su estudio.



Pero para su sorpresa el artista no era lo que ella esperaba. “El hombre llego con una arrogancia… llevo años en esta carrera y nunca me habia encontrado con alguien tan arrogante con una energia tan pesada…” comento Thalia en sus historias de Instagram.



La cosa no termino ahi, Thalia siguio desahogandose y hablo de que el artista no solo iba con una mala actitud sino que tambien llego tarde a su cita. “Para mi y para mis pulgas pues se me salio Maria la del Barrio y pues patitas pa’ que las quiero, vayase! Vayase! Que aqui aguecando el ala Mister” afirmo la cantante.Lo que si no dijo es de que artista se trata ya que no queria ponerlo en mal. Aunque las redes sociales afirman que podria ser el cantautor Joss Favela. Otros nombres que sonaron fueron Juanes y Espinoza Paz. Pero nada confirmado.Esperemos Thalia algun dia nos diga de quien se trataba. CLICK AQUI Para ver el video.

En redes sociales: Diego Ramos