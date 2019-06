Throwback Thursday: 5 Clasicos De Luis Miguel

Por Diego Ramos



El sol de Mexico llega esta noche a nuestra ciudad como parte de su Tour 2019.



A lo largo de los años Luis Miguel nos ha hecho cantar, bailar y hasta llorar con sus exitos que al dia de hoy se han convertido en clasicos y aqui te presentamos cinco de ellos que le dieron fama internacional desde los años ochenta.



5. Decidete, 1983

Aun siendo un niño, Luis Miguel interpretaba esta cancion que fue parte del tercer album del cantante. Un dato curioso de esta cancion es que la letra original tuvo que ser modificada ya que era un poco fuerte para que la cantara en aquel entonces pues contaba con solo 13 años de edad.



Video of Luis Miguel Decídete (VERSION CENSURADA)

Video of Luis Miguel - Por Debajo De La Mesa (Video Oficial)

Video of Luis Miguel - "La Incondicional" (Video Oficial)

4., 1987La cancion nominada a un grammy es acutalmente un cover de la cancion I only want to be with you del ano 1963.3., 1997Luis Miguel vuelve a los boleros en el ano 1997 lanzando Por Debajo De La Mesa en su disco Romances. Dicho disco cuenta con la participacion de Armando Manzanero. Por debajo de la mesa es considerada por la critica como una de las mejores baladas de los anos 90.2., 1987Una de las canciones mas recordadas de Luis Miguel es esta. Ironicamente tambien es un cover del grupo Los Hermanos Rigual, quienes la estrenaron en los 60s. Como dato curioso el video fue grabado en Acapulco y aparece la entonces novia de Luis Miguel en el.1., 1987Podriamos decir que esta cancion catapulto al sol de Mexico como uno de los grandes de los 80s. La cancion fue lanzada en 1989 como parte de su disco Busca Una Mujer. La incondicional es considerada la Mejor Cancion En Espanol de los ochenta segun VH1.