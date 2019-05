Throwback Thursday: Las 5 Canciones Mas Pegadas Hace 17 Años

Por Diego Ramos



Es Jueves de hacer un throwback a aquellos exitos que alguna vez los tuvimos en la cabeza por semanas.



El dia de hoy damos un viaje al pasado, exactamente a un dia como hoy pero del año 2002, cuando Shakira se lanzaba al mercado Estadounidense y Pilar Montenegro probaba suerte sin Garibaldi.



Estas son las 5 canciones que lideraban las listas de popularidad hace 17 años.



5. Me huele a soledad // MDO

MDO fue uno de los grupos musicales masculinos mas populares a finales de los 90 y principios de el nuevo milenio. el sencillo promocional se establecio dentro del top 10 de Billboard por varias semanas. Un sencillo que posteriormente seria incluido en su disco Greatest Hits.

4. Suerte // Shakira

Suerte es el primer corte del disco Servicio de Lavanderia de la cantante Colombiana. Seria su version en ingles Whenever, Wherever con la que Shakira haria su famoso Crossover al mundo anglosajon. El sencillo llego al #1 en las listas de popularidad. Mientras que su version en ingles llego al #1 en mas de 20 paises, en Estados Unidos llego hasta el numero 6.



Quien tambien hacia su crossover en aquellos ayeres era el cantante Enrique Iglesias. Despues de la balada Heroe, Enrique lanzo este sencillo en 2 idiomas; mientras Escapar era promocionado en Lationamerica, su version en Ingles Escape servia de sencillo para los Estados Unidos.

3. Y tu te vas // Chayanne

Una de las baladas que a el dia de hoy se ha convertido en un clasico es la de Chayanne; Y tu te vas. La cancion es considerada como la cancion del verano del año 2002 y sirvio como promocion para su disco Grandes Exitos lanzado el mismo año.

2. Quitame ese hombre // Pilar Montenegro

La cancion mas conocida de la cantante Pilar Montenegro es sin duda esta. La cancion fue un rotundo exito en su version balada asi como su version norteña. La cancion se mantuvo por varios meses en las listas de popularidad y le valio a Montenegro varios premios, entre ellos la Cancion del Año en los Premios Billboard Latinos de aquel año.