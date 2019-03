Tres Años De Carcel Para Esteban Loaiza

El ex-lanzador de Beisbol y quien fuera pareja de la desaparecida cantante Jenni Rivera, fue declarado culpable de narcotráfico y tendrá que pasar tres años en una prisión federal.



Todo comenzó el pasado mes de Febrero del 2018 cuando Loaiza fue arrestado después de que las autoridades obtuvieran una orden de registro para entrar a su casa en California.



El ex-lanzador de béisbol se declaro culpable por narcotráfico el pasado mes de Agosto del 2018, y también admitió el cargo de distribución de la misma. 44 libras de cocaína fueron las encontradas.





