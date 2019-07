Una Dieta Puso En Peligro La Vida De Jacky Bracamontes

Por Diego Ramos



Jaqueline Bracamontes es una de las figuras mas simpaticas de la television. La que alguna vez tambien fue reina de belleza dio un testimono hace tiempo en relacion a su figura y a las dietas que se ha sometido para lograr el peso ideal.



Relato que despues de un viaje a Francia y las fiestas navidenas, contacto a un instructor para que le proporcionara una dieta la cual queria que la regresara a su peso ideal.





'Es la peor dieta que he hecho yo' comento la actriz, quien explico que todas sus comidas eran sustituidas por proteina en polvo. “Todos los días comía eso, desayunaba pura proteína, comía verduras verdes con proteína y cenaba proteína."tambien dijo que uno de sus errores fue el no investigar bien sobre quien le estaba proporcionando dicha dieta, la cual la llevo a perder alrededor de 50 libras pero de igual manera sufrio mucho. “Me desmayé varias veces, de enero a marzo, de junio después de tres meses me dejó volver a comer como gente normal, pero comía una manzana y me llenaba”, expreso.Todo esto lo compartiopara que personas que quieran hacer una dieta no se vayan con la primera que vean o escuchen y al contrario los invita a buscar varias opciones y buscar mas informacion antes de hacerla.Con informacion de Telemundo.com