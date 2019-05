Vicente Fernandez Rechazo Transplante De Hígado Por Miedo A Que Fuera De Un Homosexual

Por Diego Ramos



Despues de haberse retirado de los escenarios es poco lo que sabemos de el cantante Vicente Fernandez.



Sabemos que despues de despedirse de su publico ahora vive en su rancho en Guadalajara, y fue aqui donde le ofrecio una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante.



Durante la entrevista, Vicente Fernandez hablo de como ha sido su vida ahora despues de haber dejado los escenarios. Y aunque haya desaparecido de los escenarios comento que aun no deja de cantar ya que lo hace a menudo asi como tambien monta sus caballos en el rancho 'Los Tres Potrillos.'



En la entrevista para el programa De Primera Mano tambien hablo de su salud y como tuvo que bajar varios kilos. Fue en este tema de la salud que Fernandez comento porque rechazo un transplante de higado tiempo atras en nuestra ciudad.



Vicente Fernandez comento que durante la parada en Houston de una de sus giras estuvo hospitalizado debido a que le habian encontrado cancer. Cuando Adolfo Infante le pregunto si lo habian operado en Houston el respondio:

'No, querian ponerme un higado de otro cabr*$%... Dije no ... yo no me voy a dormir con mi mujer con el higado de otro guey... Ni se si era homosexual o drogadicto no no no...'



Despues de dicho comentario, Vicente comento que la operacion fue realizada en Chile.



La entrevista completa cortesia de De Primera Mano:



Video of En vivo desde el rancho "Los Tres Potrillos" con Vicente Fernández | De Primera Mano