[VIDEO] Jennifer Lopez Rinde Homenaje A Selena En Concierto En Texas

Por Diego Ramos



Jennifer Lopez se encuentra de gira en los Estados Unidos con su serie de conciertos parte de I'ts My Party.



La cantante originaria del Bronx se prresento este pasado Viernes en la ciudad de San Antonio.



Durante la primera parada en el estado de Texas Jlo ofrecio un homenaje a la reina del Tex-Mex Selena. "Y'all wanna do a little Selena?" inicio la cantante antes de comenzar a cantar Si Una Vez, uno de los grandes exitos de Selena.



"Tengo que tomar un poco de agua para eso..." bromeo Lopez antes de preguntarle a la audiencia cual cancion querian escuchar. "Mi cancion favorita es Si Una Vez, se saben esa?" comento antes de empezar a interpretar el clasico.



Jennifer Lopez sigue su paso por nuestro estado y su siguiente parada es el proximo Martes en nuestra ciudad donde se presenta en el Toyota Center y esperemos tambien le haga este homenaje a Selena.​





Video of Jennifer Lopez - Si Una Vez (Selena Tribute)