[VIDEO] Primer Avance De La Casa De Las Flores 2

Por Diego Ramos



Advertencia: Spoilers A Continuacion



La familia De La Mora esta por regresar a la plataforma Netflix, esto con la segunda temporada de La Casa De Las Flores.



Hoy se lanzo un adelanto en el que se puede ver a Paulina De La Mora dejandole lo que parece un mensaje de voz a Diego, el ex de Julian De La Mora y quien huirira en el final de la primera temporada con dinero que le robo a la familia.



Aun no hay una fecha exacta de cuando estara la serie en Netflix, pero lo que si sabemos es que Veronica Castro ya no regresara. Quienes si se integran a la nueva temporada son Maria Leon y Eduardo Rosa.



Segun reportes podria estrenar tan pronto como el 6 de Septiembre pero nada es confirmado aun.





Nadie se mete con los de la Mora. #DiegoRatero @lacasadelasflorestv ahora si MUY PRONTO! #lacasadelasflores pic.twitter.com/fCdQGHzSV5 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) August 8, 2019