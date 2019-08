Walmart Lanza Cuadernos De Bad Bunny

Por Diego Ramos



El regreso a la escuela esta a la vuelta de la esquina y si hay algo que los estudiantes necesitaran seran los cuadernos.



¿Que tal unas libretas de Bad Bunny para todos tus apuntes?



Pues tal parece que muchos regresaran a clases con esta moda el proximo año escolar, al menos en Puerto Rico, y es que se ha vuelto viral esta fotografia que muestra dichos cuadernos en la tienda departamental en la Isla.





Libretas de bad bunny en Walmart??? Que esto?? pic.twitter.com/mo2gm0cBhw — -------------- (@drivtexi99) July 19, 2019

Bastante impresionante, ¿verdad, Texidor? ---- — Walmart (@Walmart) July 23, 2019

Son varios los estilos de dicho cuaderno que esta disponible por 4 dolares. Aunque pareciera algo falso, varios son los usuarios que han subido fotos con la misma, asi como otros asegurando haber visto dicha oferta en la tienda.La cadena Walmart no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. Solo se limito a responder a la fotografia del tweet diciendo: 'Bastante impresionante, ¿verdad, Texidor?'Usuarios de otros paises no dudaron en etiquetar a las tiendas de su pais, en el caso de Walmart Mexico tambien se pronuncio diciendo que sus productos 'estaban sujetos a disponibilidad y existencia'Aun no se sabe si dichos cuadernos llegaran a las tiendas en Estados Unidos, pero con la popularidad que tieneseguro sera lo ultimo en la moda este año escolar.