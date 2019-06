'Yo Fui La Mejor Aventurera' Niurka Marcos Habla Sobre Edith Gonzalez

Por Diego Ramos



Después de que se anunciara la triste noticia del fallecimiento de la actriz Edith González muchos han sido los famosos quienes han hablado al respecto.



Una de ellas fue la actriz y vedette Niurka Marcos quien durante una rueda de prensa en Los Angeles abordo el tema.



“Creo que Edith tuvo tiempo de hacer una extraordinaria labor que fue dar conferencias para que muchas mujeres que estuvieran viviendo una experiencia así supieran que hacer… Se llevo la satisfacción de aportar un granito de arena antes de partir…” comento la Cubana.



Hasta ahí todo iba muy bien con Niurka hasta que una de las reporteras le cuestionó lo comentado por Carmen Salinas días atrás de que Edith había sido la mejor en interpretar el papel de Aventurera.



"…Yo fui la mejor Aventurera I’m sorry for everybody. Este quien este y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baje y se ponga quien quiera verlo…” comento muy a su manera la vedette.



Y aunque aseguro que no era intima de ella o de su familia, si estuvo al tanto de lo que pasaba con Edith gracias a su ex Juan Osorio, quien quería mucho a la actriz.